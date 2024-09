Nicole Scherzinger geniet in bikini op het strand: “Godin!” (foto’s)

Nicole Scherzinger heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram!

6,8 miljoen volgers! Dat zijn er meer dan genoeg om geregeld wat nieuwe beelden uit je dagelijkse leven mee te delen. Dat vindt ook Nicole Scherzinger, zo blijkt. Zo pakte ze recent uit met onderstaand fotoalbum.

We zien de dame meermaals in bikini de revue passeren. “Sippin’ sunshine and holding on to summer just a little bit longer 🤸🏽‍♀️🌞💚”, voegt ze toe aan de beelden. Haar fans zijn maar wat blij met wat ze nu weer juist te zien krijgen, zo blijkt.

“Godin!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Godin”, klinkt het. “Wat een kleurtje”, reageert een ander. “Je ziet er geweldig uit”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Nicole Scherzinger gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts voor meer foto’s.