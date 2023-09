Nederlanders snappen humor van Jeroom niet: «Waarom lacht er niemand?!» (video)

Vreemd sfeertje tijdens de kennismaking met Jeroom Snelders in de Nederlandse versie van ‘De slimste mens’. Wanneer hij een grap maakt over Erik Van Looy lijkt niemand in het publiek ze te snappen.

Jeroom is bij ons een vaste waarde in ‘De slimste mens ter wereld’. Hij brengt het publiek en de kijkers telkens aan het lachen met zijn gortdroge humor. Niet zelden steekt hij de draak met presentator Erik Van Looy, wat telkens voor hilariteit zorgt.

Mop niet begrepen

Gisteren was de 46-jarige cartoonist te zien als deelnemer in de Nederlandse versie van het populaire quizprogramma. Toen de presentator hem vroeg hoe het was om in de Hollandse stoel te zitten, antwoordde Jeroom het volgende: «Hier is het wel een beetje raar, moet ik toegeven. Maar ik heb in Vlaanderen ook al twee keer meegedaan. De eerste keer was tien jaar geleden en toen heb ik negen keer achter elkaar gespeeld. En toen ben ik jurylid geworden en dat heb ik tien jaar volgehouden. Dus ik heb tien jaar met Erik Van Looy gewerkt. Toen is mijn hersencapaciteit wel heel snel achteruitgegaan», knipoogde hij, al bleef het logische gelach in de zaal vreemd genoeg uit.

Verontwaardiging

Op Instagram wordt er verbaasd gereageerd. «Schitterende grap van Jeroom, maar helaas was er ook bij de Nederlanders geen hersenactiviteit te bespeuren…», «Ze snappen zijn humor niet. Zo jammer», «Als je Jeroom kent zou je lachen om zijn grap over Erik», «Damn, niemand lacht met zijn grap. Saai daar», en «Waarom lacht er niemand?! Ze snappen het niet», lezen we onder meer in de reacties.





