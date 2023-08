Zwangere vriendin van Karl Vannieuwkerke toont prachtige foto’s van bolle buik: “Zo mooi!”

In juni lieten Karl Vannieuwkerke en zijn vriendin Caroline Vereenooghe weten dat ze in het najaar een tweede kindje verwachten.

Maar hoe zou het nog met de zwangere Caroline zijn? Da’s een vraag die haar meer dan 12.200 volgers op Instagram zich niet té vaak moeten stellen. Geregeld deelt de dame ginds namelijk een update. Dat doet ze ook deze keer weer aan de hand van enkele prachtige foto’s. Zo zien we Caroline poseren op het strand. Haar mooie ronde buikje is al zeer goed te zien. Dat vinden ook haar fans, als we de vele commentaren even bekijken.

“Zo mooi!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Zo mooi”, klinkt het. “Prachtige foto”, gaat het verder. “Zo mooi zwanger”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede beeld te zien.