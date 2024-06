Natalia deelt liefdevolle foto met haar partner: “Een voorbeeld voor veel mensen onder ons!”

Na een druk jaar gaat Natalia Druyts er nu even tussenuit. Ze deelde enkele vakantiefoto’s op Instagram. “Mooie mensen vanbinnen en vanbuiten!”, klinkt het positief in de reacties.

Af en toe moet je eens kunnen ontspannen. Zo ook Natalia, die met haar partner Frederik op vakantie is in Cappadocië, een streek in Turkije. De 43-jarige zangeres postte op Instagram enkele kiekjes waarop ze met Frederik volop geniet van een ontspannen vakantie. “We zijn ermee weg! Enkel oog voor elkaar…”, schrijft ze erbij.

Voorbeeldig koppel

Haar volgers zijn erg blij voor hen. “Zo’n mooi koppel met zoveel liefde voor elkaar”, “Prachtige foto’s van jullie tweetjes”, “Een voorbeeld voor veel mensen onder ons!”, “Mooie mensen vanbinnen en vanbuiten!”, en “Knap koppel”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram