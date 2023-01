Populaire zanger Sam Smith poseert trots in tijgerslipje: “Hij neemt het ervan!” (foto’s)

De Britse zanger Sam Smith heeft enkele fans de verrassing van hun leven bezorgd op Instagram. Smith poseerde op een luxejacht in een minuscuul niemendalletje mét tijgerprint. En fans zagen dat het goed was.

De zanger van hits als ‘Stay With Me’, ‘Lay Me Down’ en ‘Too Good At Goodbyes’ liet zich op Instagram helmaal gaan. De 30-jarige Smith geniet van de zon op een luxejacht en poseert trots op het dek in een tijgerprintzwembroekje. De vele tattoos en zijn geblondeerd kapsel maakten zijn ‘outfit-of-the-day’ helemaal af. Dat de zanger zich tegenwoordig goed in zijn vel voelt, dat staat buiten kijf.

Doel

Fans vinden het dan ook helemaal geweldig. Een Instagram-volger schreef: “Mijn lichaam ziet er een beetje als die van jou uit. Maar misschien is die van jou beter. Zo’n foto’s nemen met zoveel zelfvertrouwen, dat is ook voor mij een doel. Ik ben nog steeds aan het leren hoe ik tevredener kan zijn over mijn lichaam. Hou van je!” Een andere persoon: “Sam is echt het beste van zijn leven aan het beleven. Schat, toon gerust je lijf!”

Foto: Instagram