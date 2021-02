Een mens zou door de haast zomerse temperaturen van de voorbije dagen beginnen twijfelen…

Maar ’t is dus nog steeds ‘winter’. Al voelt het voor velen onder ons al lang niet meer zo aan. En Miss België Celine Van Ouytsel behoort zeker tot die groep, zo blijkt.

In een recente post op Instagram zien we hoe ze in bikini volop geniet van de zon. Een tafereel dat haar volgers zeker lijken te waarderen.

‘Kotsbeu’

“Wanneer het 21 februari is en je de winter niet beu, maar kotsbeu bent”, plaatst ze bij de foto. “Dus het is dan lente vanaf vandaag hé”, lezen we tussen de hashtags. “Het jaar ligt toch al overhoop”, besluit ze. Kijk maar:

Foto: Instagram