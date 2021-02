Geestig momentje in ‘De Bachelorette’, waarin Elke Clijsters op een bepaald moment een man per ongeluk aanziet als kandidaat.

Vorige week zagen we de eerste aflevering van ‘De Bachelorette’, een datingprogramma waarin 15 mannen het hart van Elke Clijsters, de zus van Kim, proberen te veroveren.

Vergissing

In een fragment dat niet uitgezonden werd, zien we hoe een man met een gitaar op de 36-jarige blondine af lijkt te stappen, maar niets is minder waar. “Dat is toch voor mij, hè?”, vraagt ze zich luidop af. “Ah, toch niet. Dat was een goeike. Ik dacht dat hij een liedje ging spelen”, lacht ze.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be

