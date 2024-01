‘Meest sexy weervrouw ter wereld’ straalt in doorzichtige lingerie: “Wat een mooie dame!” (foto’s)

Yanet Garcia is haar naam. En ze wordt door velen de ‘meest sexy weervrouw ter wereld’ genoemd.

Met maar liefst 14.7 miljoen volgers doet Yanet het bijzonder goed op Instagram. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto’s op haar pagina plaatste. Zo zien we de ‘meest sexy weervrouw ter wereld’ onder andere poseren in doorzichtige lingerie. “🫣🖤”, voegt ze zelf wel héél beknopt toe. Maar haar fans? Die hebben duidelijk wat meer te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Wat een mooie dame!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wat een mooie dame”, klinkt het. “Geweldige foto’s”, gaat het verder. “Sexy”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.