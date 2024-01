Zita Wauters verovert MIA’s met uitgesneden outfit: “Stijlvol en niet preuts” (foto)

Op de rode loper van de MIA’s stond Zita Wauters in de spotlights. Ze viel op in een prachtige outfit met uitsnijding die ze overigens zelf ontworpen heeft. “Je zou een MIA moeten krijgen voor ‘Kleedje van het jaar’”, klinkt het in de reacties.

Woensdagavond vond in Antwerpen de zestiende editie plaats van de MIA’s (Music Industry Awards). Grote winnaar was Pommelien Thijs, die maar liefst vijf prijzen in de wacht sleepte: ‘Hit van het jaar’, ‘Album’, ‘Nederlandstalig’, ‘Solo Artiest’ en ‘Pop’.

Uitgesneden jurk

Op de rode loper passeerden heel wat bekende koppen de revue, onder meer Gloria Monserez, Tom Dice en Kato Callebaut, Kristel Verbeke, Pommelien Thijs, Elisabeth Lucie Baeten en Metejoor en zijn zus Lisa. Meest opvallende verschijning was misschien wel Zita Wauters, die het publiek bekoorde met een uitgesneden jurk die ze samen ontworpen heeft met Ebru Sari van Atelier eXc.

Stralende glimlach

Op sociale media krijgt de 19-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser heel wat complimenten op haar outfit. “Mooie vrouw en zo natuurlijk, blijf zo alsjeblieft”, “Stijlvol. Niet preuts. Je laat wat zien maar ook weer niks. Je kent je wereld”, “Wauw, schoonheid”, “Je zou een MIA moeten krijgen voor ‘Kleedje van het jaar’”, “Prachtige meid met een ‘echte’ stralende glimlach! Blijf jezelf!”, en “Wat een knapperd”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Foto: Instagram