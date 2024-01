“Heerlijk vrijen kan aardend werken”: Openhartige Hilde De Baerdemaeker gaat uit de kleren (foto)

Op Instagram pakt Hilde De Baerdemaeker uit met een mooi beeld en een boeiend woordje uitleg.

Met zo’n 116.000 volgers doet Hilde De Baerdemaeker het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. En dan drukken we ons nog zacht uit. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste.

“Higher Self ——> down to Earth 🤍🪽. Door het vele spirituele en energetische werk, ben ik de laatste tijd vaak heel hoog qua frequentie/vibratie. Dan ben ik zo mogelijk nóg gevoeliger. If you know, you know. Dan is het heel regelmatig nodig om weer helemaal te gronden, te aarden. Ik heb er een paar meditaties over geschreven/ingesproken. Maar de beste manier voor mezelf om terug in mijn lijf te komen is letterlijk dat lijf te voelen. In de sauna, in ijskoud water, met blote voeten in de sneeuw”, opent ze bij het prentje.

“Heerlijk vrijen kan aardend werken”

Hilde gaat verder. “Ook gewoon wandelen, sporten of heerlijk vrijen kan heel goed aardend werken! Of met mijn blote kont op onze geknotte wilg gaan zitten. (Gewoon je hand tegen de boomschors aan houden is ook ok, hoor!) En denkbeeldig die wilg zijn wortels even lenen om alles wat mij niet meer dient qua gevoelens af te geven aan de aarde. En alles wat ik nodig heb, alles wat mij kan voeden, denkbeeldig langs die wortels uit de aarde naar boven laten komen in mijn lijf, mijn hele systeem. Verklaar mij gerust helemaal gek. I do not mind”, besluit ze.

Positieve reacties

In geen tijd laten de volgers van Hilde van zich horen. “Heerlijk”, klinkt het. “Gek? is één van de normaalste dingen ter wereld”, gaat het verder. “Dat is leven, voelen, aarden, thuiskomen”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om eens te kijken naar wat Hilde De Baerdemaeker juist gedeeld heeft.