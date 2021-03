De kijkers van ‘Blind Getrouwd’ kwamen afgelopen zondag te weten dat Candice en Marijn op hun huwelijksreis onder de lakens doken. In een interview gaat Marijn meer in detail over hun eerste keer.

Candice en Marijn zijn tot nu toe ontegensprekelijk het meest geslaagde koppel van ‘Blind Getrouwd’. Ze flirten, lachen en amuseren zich er samen op los. Na een romantische jacuzzi met voldoende champagne besloten ze om een stap verder te gaan, iets dat niemand zo snel had verwacht. En toch dachten ze daar al langer over. “Eigenlijk hebben we daar vanaf de eerste nacht al gesprekken over gehad. Want ja, zo’n huwelijk moet geconsumeerd worden. Candice gaf aan dat ze daar eerst nog wat mee wou wachten, tot het echt goed zou aanvoelen. Uiteraard had ik daar alle respect voor. Op Santorini was de setting ideaal. We hadden een gezellig diner achter de rug en nadien besloten we de jacuzzi te testen in onze hotelkamer, met champagne bij de hand, uiteraard. Terwijl we daar zaten te genieten van het prachtige uitzicht, voelden we ons ontzettend goed bij elkaar. Het voelde vertrouwd om op dat moment een stapje verder te gaan”, vertelt Marijn in Het Laatste Nieuws.

Nog niet verliefd

Dat gebeurde die nacht dan ook. En ook de verwachtingen in bed werden duidelijk ingelost, zo bevestigt Marijn. “We hadden al een fijne klik, dus het was aangenaam om te merken dat het ook op dat vlak goed zat. Het vertrouwen in elkaar is daardoor alleen maar gegroeid. Maar dat wil niet zeggen dat ik op dat moment al verliefd was. Ik ben daar best nuchter in. Ik gooi me wel in m’n huwelijk en stel me open voor alles, maar zulke gevoelens komen pas naar boven als ik echt overtuigd ben van een toekomst samen met iemand. Met Candice zit de basis om daar te komen zeker goed, maar ik ben nog niet helemaal op dat punt”, klinkt het.

Doodnormaal

Op Twitter werd hevig gepalaverd over het feit dat Candice en Marijn al tijdens de huwelijksreis seks hadden. De 36-jarige projectmanager begrijpt die verontwaardiging niet. “Candice en ik zijn dan wel getrouwd, maar eigenlijk kennen we elkaar nog niet lang. Je kan dat dus vergelijken met iemand met wie je nog maar net aan het daten bent. En seks is toch een belangrijk onderdeel van daten en elkaar beter leren kennen? Het lijkt me niet meer dan logisch dat je gaat bekijken of er ook een goeie match is op fysiek vlak. Door daar te lang mee te wachten, loop je volgens mij enkel het risico dat dat als een afwijzing gaat aanvoelen. Ik heb dan ook geen rare reacties gekregen uit mijn omgeving, mijn vrienden vonden dat doodnormaal. Enkel m’n ouders en zus zeiden: ‘Moest je dat nu echt op tv vertellen, Marijn?’”, besluit hij.

