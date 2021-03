Wat doe je als de festivalzomer opnieuw in het water dreigt te vallen? Dan bouw je toch gewoon een vlot! Dat is althans wat de organisatoren van Paradise Down by the Lake gedacht moeten hebben. Voor het tweede jaar op rij organiseert het festival een alternatief feest met bubbelbootjes op het water.

Gezien de onzekere vooruitzichten wat betreft grote events, keert Paradise City Festival net als vorig jaar terug met zijn ietwat gedownsizede, intieme concept Paradise Down by the Lake.

Kasteel van Beervelde

Vijf weekends lang zullen telkens 400 bezoekers kunnen genieten van DJ-sets en live acts vanop privébootjes dobberend op een meer. Vormde vorig jaar nog domein Calmeyn in Drogenbos het decor voor het festival, dan wijkt Paradise Down by the Lake dit jaar uit naar het Oost-Vlaamse Beervelde, waar het gelijknamige park de achtergrond zal vormen voor de tweede editie van dit intieme, coronaproof festival.

De 50 beschikbare bootjes hebben elk een capaciteit van 8 personen en zijn uitgerust met banken, een tafel en een opbergruimte. Een borstwering zorgt ervoor dat opvarenden niet zomaar overboord kunnen vallen. Bezoekers kunnen een gezonde picknick en drankjes bestellen voor de lunch en/of het diner aan boord.

Mysterie en natuur staan centraal

Het intieme opzet wordt ook vertaald in de line-up met o.a.: Jonny Nash, Christian Löffler, Jane Fitz, John Talabot, Giegling, Suze Ijo, Lola Haro, Alfred Anders & Walrus en AliA & DTM Funk. Alle DJ-sets en live performances, gespeeld vanop een platform op het water, zullen een toontje rustiger klinken dan gebruikelijk om optimaal aan te sluiten bij de rustieke setting. Het wordt met andere woorden geen festival zoals Paradise City, maar een ontspannende tegenpool waarin mysterie, natuur en relaxatie centraal staan.

Paradise City Festival is traditioneel een ecologisch festival, waarbij duurzaamheid een cruciaal onderdeel van het DNA vormt, de Paradise Down by the Lake spin-off is dat ook. Er geldt daarom een strikte zero-waste policy!

Mocht het festival door de coronamaatregelen toch niet kunnen plaatsvinden, betaalt de organisatie de tickets terug.

Paradise Down by the Lake vindt plaats van 1 mei tot en met 6 juni aan het Kasteel van Beervelde. Tickets zijn vanaf nu te koop aan 40 euro (voor vrijdag) of 52 euro (voor zaterdag en zondag) per persoon.

