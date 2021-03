Op Twitter wordt al wel eens lacherig gedaan over Candice uit ‘Blind Getrouwd’, maar volgens Marijn is dat niet terecht, zo vertelt hij in een interview. “Candice is gewoon een flapuit”, klinkt het.

Candice (31) en Marijn (36) zijn twee handen op een buik, zoveel is intussen zeker. Tijdens hun huwelijksreis doken ze zelfs al onder de lakens, zo gaven ze toe. Maar sommige mensen vrezen dat er vooral een fysieke klik is tussen hen en dat ze op intellectueel vlak minder goed bij elkaar passen.

Diepgaande gesprekken

Zo werd er op Twitter gelachen met het feit dat Candice niet wist dat Kreta een eiland in Griekenland is en dat ze het beroep van Marijn, industrieel ingenieur, niet kon uitspreken. Marijn is het echter niet eens met die ‘kritiek’, zo vertelt hij in een interview in Het Laatste Nieuws. “Dat sommige mensen haar als dom bestempelen, is echt onterecht. Candice is gewoon een flapuit. Ze zegt van alles zonder daarover na te denken en dat zorgt inderdaad voor grappige momenten. Die ongeremdheid is vooral een mooie eigenschap, vind ik. We hebben echt wel diepgaande gesprekken, over onze emoties en vorige relaties, bijvoorbeeld. Door zo open over moeilijke periodes te kunnen praten, toont ze net aan dat ze heel matuur is op dat vlak”, klinkt het.

