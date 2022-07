Manon uit ‘Love Island’ openhartig over seks op televisie: «Toen ik dat aan mijn ouders vertelde…»

Vanaf volgende week kunnen we weer genieten van een nieuw seizoen van ‘Love Island’. Eén van de deelnemers is de Vlaamse Manon. Ze laat alvast weten wat ze vindt van seks op televisie…

Op maandag 11 juli gaat het derde seizoen van het datingprogramma ‘Love Island’ van start. Daarin hopen twaalf Vlaamse en Nederlandse singles de liefde te vinden door met z’n allen vijf weken lang in een Spaanse villa te vertoeven.

Ouderwetse manier van daten

Manon, die zo’n twee jaar single is, doet mee aan het programma omdat het haar de ideale manier lijkt om iemand te leren kennen. «Tegenwoordig doet iedereen aan online daten, maar dat is niet mijn ding. Ik wil iemand op de ouderwetse manier leren kennen. Niet via conversaties op een schermpje. ‘Love Island’ is daar ideaal voor: je gaat op vakantie en moet écht met de anderen praten om te ontdekken of jouw mister right daar tussen zit», vertelt ze in TV Familie.

Gevoel voor humor

De 23-jarige studente communicatiewetenschappen weet goed wat ze wil, al speelt het uiterlijk geen al te grote rol voor haar. «Het klinkt cliché, maar ik vind het uiterlijk niet zo belangrijk. Uiteraard kijk je daarnaar, maar iemand die alleen maar knap is… Tja, daar lukt het niet mee. Ik ben in de eerste plaats op zoek naar een lieve, begripvolle partner die ik kan vertrouwen en die mij doet lachen. Ik heb een goed gevoel voor humor, al zeg ik het zelf», klinkt het.

Geen seks op televisie

In het vorige seizoen onthulde Lisa Moerman dat ze seks had met Giuliano. Zover wil Manon het niet laten komen, althans toch niet op televisie. «Niets voor mij! Dat is iets heel intiems en privé, dat wil ik niet delen met anderen. Toen ik aan mijn ouders vertelde dat ik zou deelnemen aan een realityprogramma, vreesden ze aanvankelijk dat het ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ of ‘Temptation Island’ zou zijn. Ze waren héél opgelucht toen ik zei dat het ‘Love Island’ is. En nee, ik ben dus niet van plan om mezelf op dat soort manier te laten gaan», besluit ze.

