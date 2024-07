Actrice Kate Beckinsale deelt nieuwe bikinifoto’s: “Je ziet er geweldig uit!”

Actrice Kate Beckinsale weet haar fans weer te verbazen.

Ze zijn met maar liefst 5.6 miljoen, de Instagram-volgers van Kate. Daarom post de dame ook geregeld nieuwe beelden op het populaire sociale netwerk. Dat was onlangs wederom het geval, toen Kate Beckinsale onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien de actrice meermaals in bikini genieten in het water. “Girls trip/60’s vibes/breathing 🩷”, klinkt het eerder kort. Fans van de dame laten wél uitgebreid van zich horen, zo blijkt nu.

“Je ziet er geweldig uit!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er geweldig uit”, klinkt het. “Je bent perfect”, gaat het verder. “Adembenemend”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Kate Beckinsale juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer prentjes te zien.