Louis Talpe deelt intiem moment op supboard met zijn vrouw Tiffany: “Mooiste koppel ooit!” (foto)

Acteur Louis Talpe pakt op Instagram uit met een mooie foto van hem en zijn vrouw Tiffany Ling-Vannerus.

Sporadisch krijgen de meer dan 187.000 volgers van Louis Talpe op Instagram weer een nieuwe foto voorgeschoteld van de acteur. En dat was ook recent weer niet anders. We zien Louis samen met zijn partner Tiffany poseren voor een intiem plaatje. “Hand in hand, steady as can be 💙🤍”, klinkt het toepasselijk. Want de twee bevinden zich namelijk op een supboard.

“Mooiste koppel ooit!”

Het duurt niet lang of de fans van Louis Talpe reageren lovend. “Mooiste koppel ooit”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Amai, wat een evenwicht”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen:

Foto: Instagram