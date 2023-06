Lotte Vanwezemael deelt leuke badpakfoto’s: “Je mag er zijn!”

Op het moment van schrijven vertoeft Lotte Vanwezemael nog steeds in Bodrum.

Dat ze ginds van een deugddoende vakantie geniet, wisten we eerder al aan de hand van enkele zomerse plaatjes. Ook nu weer deelt ze enkele leuke vakantiefoto’s. Zo zien we in onderstaand fotoalbum Lotte Vanwezemael in badpak genieten. “🧜🏼‍♀️”, voegt ze zelf wel heel beknopt toe. Maar haar fans? Die staan klaar om uitgebreid te reageren op wat ze te zien krijgen.

“Je mag er zijn!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Je mag er zijn”, klinkt het. “Mooi badpak”, gaat het verder. “Knappe dame”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.