Linde Merckpoel waagt zich aan ijsbad: “Een beetje verschrikkelijk, maar…” (video)

Linde Merckpoel heeft gedaan wat velen niet durven: een ijskoud bad nemen. Ze deelde het resultaat op Instagram.

Respect voor Linde Merckpoel! Vorige week donderdag kroop ze voor het programma ‘Zijn er nog vragen?’ op Radio 1 in een ijsbad van slechts 4 graden. Het was met een knikkende knieën, maar ze heeft het toch maar gedaan. De 40-jarige vlogster vond het moeilijk, maar het gaf wel een enorme voldoening. “Ik ga niet liegen: het was een beetje verschrikkelijk, maar ik geloof wel dat je hier beter in kan worden en het voelt als een mega overwinning”, klinkt het.

Topgevoel

Ze postte het filmpje van haar vuurdoop op Instagram, waar ze haar unieke ervaring extra toelicht. “Ik ben weer ontdooid, mensen! Dit was extreem. Koud, maar ook indrukwekkend om te zien hoe je lijf meer kan dan je dacht. Energie, check! Topgevoel, check! Gek dansje achteraf om je bloed te laten flowen, check!”, glundert ze.

Respect

Haar volgers hebben massaal bewondering voor haar prestatie. “Chapeau! Dat zou ik nooit kunnen”, “Fantastisch gevoel, hé! Geeft energie voor de rest van de dag”, “Respect”, “Volgende keer kopje onder! Nog een stapje verder”, en “Knap gedaan, Linde”, laten ze weten in de reacties.

Foto: Instagram