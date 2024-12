Pommelien Thijs verbaast fans met diep uitgesneden outfit: “Adembenemend mooi!” (foto’s)

Pommelien Thijs was zaterdag dé ster van de avond op de avant-première van ‘Knokke off’. “De schoonheid spat ervan af!”, klinkt het op social media.

Afgelopen zaterdag vond in het Grand Casino in Knokke de avant-première van het tweede seizoen van ‘Knokke off’ plaats. Hoofdrolspeelster Pommelien Thijs trok alle aandacht naar zich toe met een prachtige jurk met diep uitgesneden decolleté. De 23-jarige zangeres en actrice postte enkele kiekjes ervan op Instagram. “Première ‘Knokke Off’! I love deze cast en crew, seizoen 2 is bijna van jullie”, glundert ze bij de foto’s.

Sprakeloze fans

Haar bijna 400.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wauw, wat zie je er mooi uit!”, “Sprakeloos”, “De schoonheid spat ervan af!”, “Zalige outfit, Pommelien! Ik kan niet wachten voor het tweede seizoen”, “Adembenemend mooi!”, en “Wat een klasse deze outfit! Sexy, maar zo mooi”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram