Zoveel keer per week heeft Tanja Dexters seks: “Wij vinden dat allebei belangrijk”

Tanja Dexters praat in een interview openhartig over haar seksleven. “Seks is zoals een bord spaghetti, dat kan ook elke dag smaken”, klinkt het.

Onlangs raakte bekend dat Tanja Dexters, als ambassadrice van Gigi Unknown Pleasures, seksspeeltjes verkoopt via een automaat aan haar huis. Ze wil speeltjes op die manier toegankelijk maken voor een breed publiek. “Vlamingen zijn vaak preuts en voelen nog veel schaamte als het gaat over seksspeeltjes. Ze zijn bang om in een seksshop bekenden tegen te komen of vrezen dat andere klanten raar opkijken. Het geeft je nog altijd een ongemakkelijk gevoel. Via een automaat kun je heel makkelijk en discreet dildo’s kopen, dag en nacht”, vertelt Tanja in Het Laatste Nieuws.

Frustraties wegnemen

De 47-jarige presentatrice en Miss België van 1998 is altijd heel open geweest over seks. Nog steeds. “Seks is zoals een bord spaghetti, dat kan ook elke dag smaken. Het geeft je hetzelfde gevoel als sporten, waarbij endorfines vrijkomen. Of zoals een massage. Seks is wel intiemer. Het draait vooral om frustraties wegnemen en zich ontspannen. Ja, ik ben een groot voorstander”, knipoogt ze in dezelfde krant.

Meer dan gemiddeld

Uit onderzoek is gebleken dat koppels – die al een tijdje samen zijn – van in de veertig jaar gemiddeld één keer per week vrijen. Of dat ook het geval is bij Tanja en haar partner Michael? “Oei, nee, wij zitten aan meer dan drie keer per week. Wat ons betreft mag het dagelijks, maar dat is praktisch niet altijd mogelijk. Daarom vrijen we op de dagen dat het wel lukt, soms meer dan één keer. Wij vinden dat allebei belangrijk. Niet voor de statistieken, maar gewoon omdat we daar allebei behoefte aan hebben. Seks neemt veel stress weg en brengt ons dichter bij elkaar”, besluit ze.

Foto: Instagram