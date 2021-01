Actrice en zangeres Camille Dhondt heeft intussen bijna twee jaar een vriend, maar kinderplannen zijn er nog niet. Dat vertelt ze in een openhartig interview.

Camille Dhondt is door haar rol als Camille in de Ketnet-musicalreeks ‘#LikeMe’ erg populair bij het jonge publiek. Maar ook het bredere publiek wist ze te imponeren door haar deelname aan ‘Liefde voor Muziek’. Intussen werden haar liedjes ‘Vergeet de tijd’ en ‘Vechter’ van Regi grijsgedraaid op de radio, maar optreden zat er door de coronacrisis nog niet echt in. “Ik kan gewoon niet wachten om eindelijk weer te mogen optreden. En mijn solo-album voor te stellen waaraan ik met Regi aan het werken”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Nog geen huisje-tuintje-boompje

De 20-jarige schone is in maart twee jaar samen met haar vriend, Bandits-gitarist Tim Tielemans. Over kinderen wordt voorlopig nog niet gepraat. “Oei, nee. Het is wat vroeg om ons te settelen, hé. Het gaat heel goed tussen ons, maar ik zeg ook niet: ik zal nooit nog iemand anders ontmoeten. Ik zie wel hoe alles loopt. Ik ben nu vooral bezig met mijn muziekcarrière, en voor Tim is zijn werk als regisseur en monteur ook heel belangrijk”, klinkt het.

Sterk afweersysteem

Haar vriend raakte onlangs besmet met corona, maar zelf liep ze het niet op. “Hij zat in de bubbel van ons gezin. Onlangs heeft Tim corona gehad, de dokter zei dat hij nu immuun is voor acht weken, en dus een van de veiligste personen met wie ik kan omgaan. Ik heb het zelf niet gehad. Ik heb gehoord dat heel weinig jonge vrouwen het krijgen… Of misschien heb ik net zo’n sterk afweersysteem als mijn oma. Zij zit in een woonzorgcentrum en heeft positief getest op corona, maar ze heeft zelfs geen koorts gehad. Ze is al een tijdje dement, en herkent me helaas niet meer. Enkel als ik zeg dat ik ‘Camilleke’ ben, zie ik haar ineens opfleuren. Ik vind het vooral erg voor mijn papa, het is zijn moeder”, besluit ze.

