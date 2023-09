Lesley-Ann Poppe verschijnt met imposant decolleté op rode loper van ‘WIL’: “Prachtig!” (foto)

Lesley-Ann Poppe krijgt heel wat positieve reacties op de outfit die ze droeg tijdens de première van de film ‘WIL’. “De glamour druipt ervan af!”, wordt er gereageerd.

Gisteren vond in Kinepolis Antwerpen de wereldpremière van ‘WIL’ plaats, een oorlogsdrama met Matteo Simoni en Stef Aerts in de hoofdrol. Naast bekendheden zoals Lauren Versnick, Marie Vinck en Toby Alderweireld waren ook Lesley-Ann Poppe en haar man Kevin Lebreton van de partij. Vorige week ging de 44-jarige zakenvrouw nog te rade bij haar Instagramvolgers voor de keuze van haar outfit. Het is een donkere jurk geworden met een diep decolleté. “Rode loper-momentje tijdens de première van WIL. Heb naar jullie geluisterd en het is kleedje nummer 5 geworden. Bedankt voor jullie stemmen”, schrijft ze op Instagram.

Zeemeermin

Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Prachtig! Je staat er stralend mooi mee”, “Ze lijkt een zeemeermin hier”, “Een beetje Ken en Barbie. Niet slecht bedoeld”, “Jullie zien er knap uit samen”, en “Super mooi! De glamour druipt ervan af!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram / @lesleyannpoppe