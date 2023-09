‘Dertigers’-actrice Emma Moortgat geniet in bikini, Annelies Törös zoekt verfrissing op in zee en Sylvie Meis schittert in uitgesneden jurk (foto’s)

Hier zijn we weer met een gloednieuwe lading BV-prentjes!

De zomervakantie ligt alweer enkele weken achter ons, maar het leven heeft niet stilgestaan. Heel wat bekende gezichten uit binnen- én buitenland gaven ons weer een inkijkje in hun bruisende leven, wat erg leuke beelden oplevert. In eigen land trakteerden onder meer Lynn Van den Broeck, Bab Buelens, Amy Sonck, Ianthe Tavernier en Annemie Ramaekers hun volgers op prachtige plaatjes. In het buitenland sprongen Paris Hilton, Heidi Klum, Sylvie Meis, Britney Spears en Cardi B dan weer in het oog. Veel kijkplezier!

Uit eigen land:

Uit het buitenland:

Foto: Instagram / @amysonck – @annemieramaekers