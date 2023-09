Lesley-Ann Poppe poseert in sensuele jurken en vraagt hulp bij keuze: “Alles staat zo’n mooie vrouw als jij!” (foto’s)

Kiezen is altijd een beetje verliezen.

Met meer dan 100.000 volgers doet Lesley-Ann Poppe het bijzonder goed op Instagram. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we Lesley-Ann meermaals in verschillende jurken poseren. En daar heeft ze een goeie reden voor. “Ik ben volop een kleed aan ’t kiezen voor een gala-première volgende week 🌟. Welke is jullie favoriet? 1,2,3,4,5,6,7,8 of 9? 🫶🏻”, vraagt ze aan haar fans. En laatstgenoemden zijn er razendsnel bij om hun mening te geven, zo blijkt.

“Alles staat zo’n mooie vrouw als jij!”

In geen tijd stromen de antwoorden binnen. “Alles staat zo’n mooie vrouw als jij”, klinkt het. “Allemaal zijn ze prachtig”, gaat het verder. “8, dat rood doet je stralen”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje én een keuze te maken. Druk trouwens op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.