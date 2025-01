Lesley-Ann Poppe pakt uit met elegante outfit: “Bloedmooi!” (foto’s)

Ook in dit nieuwe jaar is Lesley-Ann Poppe weer van de partij op Instagram.

Met niet minder dan 99.700 volgers doet de onderneemster het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden. Dat is ook nu weer niet anders. Zo deelt Lesley-Ann Poppe een leuk fotoalbum. Daarin zien we de dame poseren in een elegante outfit. Zelf geeft ze weinig uitleg bij de plaatjes, maar haar fans staan wél klaar om van zich te laten horen.

“Bloedmooi!”

Al snel stromen de eerste reacties binnen. En die zijn positief! “Bloedmooi”, klinkt het. “Aantrekkelijke vrouw”, gaat het verder. “Mooie foto’s”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken. En druk op het pijltje naar rechts om de overige beelden te zien.