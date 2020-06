‘Doctor Who’, de iconische Britse sciencefictionreeks die al sinds 1963 (met onderbrekingen) op de BBC loopt, zal deze maand voor het eerst een personage introduceren dat openlijk transgender is. Ze zal voorlopig wel enkel te horen zijn in een luisterverhaal dat een afgeleide is van de tv-reeks.

De primeur gaat naar de Britse comedian/actrice Rebecca Root, bekend van haar hoofdrol in de BBC-reeks ‘Boy Meets Girl’. Root, zelf een transgendervrouw, zal het transgenderpersonage Tania Bell vertolken in een nieuw audioverhaal dat audiobedrijf Big Finish later deze maand zal releasen. In dat luisterverhaal wordt Bell opgevoerd als een compagnon van de achtste Doctor in de reeks, eenmalig vertolkt door acteur Paul McGann in 1996.

Root maakte in het verleden al meermaals haar opwachting in diezelfde reeks luisterverhalen, maar voor het eerst zal ze in dat vertrouwde kader een transgenderfiguur vertolken. De actrice vindt het nieuwe personage alvast een aanwinst voor de diversiteit in de show: “Ik ben opgegroeid in de jaren 70, toen was genderidentiteit nog geen ‘ding’. Als indertijd een transgenderpersonage in de reeks had gefigureerd, zou dat geweldig geweest zijn. Maar ik denk niet dat haar genderidentiteit invloed zal hebben op haar gedragingen in het verhaal.”

De weg naar meer diversiteit in de iconische reeks werd in 2017 ingeslagen, toen actrice Jodie Whittaker geïntroduceerd werd als de allereerste vrouwelijke Doctor. De BBC wil met de introductie van een transgenderpersonage op datzelfde pad doorgaan, al is het voorlopig koffiedik kijken op Bell ook in de tv-reeks zal verschijnen.

Wisselende Doctors

Big Finish serveert luisterverhalen die zich in het ‘Doctor Who’-universum afspelen, en voert daarbij vaak Doctors op die in eerdere tv-seizoenen de hoofdrol speelden. Om de zoveel tijd wordt de hoofdrolspeler in de tv-serie, de ‘Doctor’, immers vervangen door een nieuwe acteur/actrice, die dan ook een nieuwe Doctor vertolkt.

De tv-serie van ‘Doctor Who’ ging in 1963 in première en verschijnt tot op de dag van vandaag nog steeds op het scherm met nieuwe afleveringen. Het is daarmee de langstlopende sciencefictionreeks ter wereld. De slotaflevering van het jongste seizoen, het twaalfde, lokte begin maart van dit jaar nog zo’n 4,5 miljoen tv-kijkers in het Verenigd Koninkrijk.

