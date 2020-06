Seksuologe Lotte Vanwezemael heeft genoeg van de vunzige berichten en oneerbare voorstellen die ze regelmatig doorgestuurd krijgt via sociale media. Ze maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat dat moet ophouden.

Lotte Vanwezemael kennen we als ‘Seksuolotte’ op MNM en als een van de experts in het meest recente seizoen van ‘Blind Getrouwd’. De 27-jarige Limburgse krijgt regelmatig opdringerige berichten van hitsige mannen. Van “Draag jij strings?” tot “Wij zouden eens een bad moeten pakken samen, dan kunt ge mijne rug wassen”.

“Stop ermee”

Sommige mensen laten haar weten dat ze dergelijke reacties zelf zoekt omdat ze sexy foto’s zou posten op Instagram. Maar al zou dat zo zijn, dan is dat geen reden om haar te overspoelen met dubieuze voorstellen. “Ook al post ik elke dag een foto in lingerie, dat betekent niet dat ik met iemand in bad wil of dringend van bil moet gaan. Stop er gewoon mee”, schrijft ze op Instagram.

