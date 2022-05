Kylie Jenner zorgt voor ophef met deze ‘bewerkte’ badpakfoto: “Waar zijn haar knieën?!”

Dat er in de reclamewereld al eens wat ‘geprutst’ wordt aan foto’s, is al langer geweten.

En ook voor Kylie Jenner is het niet de eerste keer dat ze beticht wordt van overmatig gebruik van Photoshop. Deze keer gaat het om een promobeeld voor een nieuwe cosmeticalijn. Op de bewuste foto zien we Kylie poseren in een badpak. Maar fans zijn er als de kippen bij om kritisch te reageren.

“Waar zijn haar knieën?!”

’t Gaat om de tweede foto in onderstaand album. Je moet dus eerst even op het pijltje naar rechts drukken. “Waar zijn haar knieën?”, vraagt iemand zich af. “Dit is zelfs nog meer bewerkt dan normaal”, gaat het verder. “Haar benen zijn tot in het onherkenbare aangepast”, besluit een laatste fan nog. Kijk zelf maar even naar de tweede foto.

Foto: Instagram – Bron: ok.co.uk