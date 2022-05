Camila Cabello gekwetst door kritiek op lichaam: «Smerigste opmerkingen komen van vrouwen»

Camila Cabello krijgt regelmatig te maken met bodyshaming. In die mate zelfs dat ze er een tijdje depressief door is geweest. «Mensen schrijven maar raak op het internet, zonder te beseffen dat ze iemand vreselijk kwetsen», zucht ze.

Ze mag er dan wel adembenemend mooi uitzien, zelfs Camila Cabello moet vaak negatieve commentaar over haar uiterlijk slikken. Zo werd ze onlangs op het strand gespot door paparazzi en waren de reacties niet mals. Dat raakte haar heel hard. «Da’s dan erg moeilijk. Ik werd vergeleken met mijn toenmalige vriend (zanger Shawn Mendes; red.), maar hij heeft een perfect lijf. En dan zeiden ze dat ik hem niet verdiende. Omdat ik cellulitis heb. Erg, hoor… Ik heb de wreedste dingen gelezen. En uiteraard hakt dat erin. Ik haatte mijn lichaam op den duur. En ik werd depressief», lezen we in TV Familie.

Genadeloos

De 25-jarige Cubaans-Amerikaanse zangeres betreurt dat mensen zo wreed kunnen zijn. En dan gaat het zeker en vast niet alleen over mannen. «Het is zo oneerlijk: mensen schrijven maar raak op het internet, zonder te beseffen dat ze iemand vreselijk kwetsen. Mannen lachten mij uit. Ze moeten eens nadenken: hoe zou hun vrouw, vriendin, dochter of moeder zich voelen bij dat soort commentaren? Al kwamen de smerigste opmerkingen van vrouwen, moest ik vaststellen. We zijn soms héél genadeloos voor elkaar», klinkt het.

Eeuwige twijfels

Het is voor bekendheden al zo moeilijk om aan het schoonheidsideaal te voldoen, dan helpen dergelijke commentaren absoluut niet. «Ik vecht voor body positivity en zal dat blijven doen. Maar ik kan niet ontkennen dat ook ik met eeuwige twijfels over mijn lichaam kamp. Mijn benen zijn te kort, mijn poep te dik, mijn schouders te smal… Ik kan soms zo ongelukkig zijn als ik in de spiegel kijk. Terwijl ik wéét dat dat niet hoeft. Ik besef dat mijn geest getroebleerd is. Vergiftigd door het schoonheidsideaal dat de modewereld ons aanpraat. Ook al klink ik soms erg strijdlustig, als vrouw heb ook ik onvermijdelijk mijn zwakke momenten», vertelt ze.

Professionele hulp

Haar depressieve gevoelens heeft ze uiteindelijk kunnen onderdrukken, maar daar had ze wel hulp bij nodig. «Ik heb diep gezeten, maar heb hulp gezocht. En ik had dat sneller moeten doen. Je moet beseffen dat je nóóit alleen staat. Krop donkere gevoelens niet op. Als je jezelf niet meer kan helpen, zijn er anderen die dat wél kunnen. Familie, vrienden en als het moet een professional, zoals ik heb gedaan. Laat mentale problemen je leven niet kapotmaken. En je hoeft je er niet voor te schamen: een depressie kan iederéén overkomen», besluit ze.









Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/camila-cabello-gekwetst-door-kritiek-op-lichaam-smerigste-opmerkingen-komen-van-vrouwen