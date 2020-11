De Kardashians bevonden zich recentelijk nog in het oog van een storm nadat ze een groot feest gaven ter ere van Kims 40ste verjaardag. Nu hebben ze opnieuw bakken kritiek ontvangen nadat Halloween iets te uitbundig en niet helemaal coronaproof werd gevierd.

Om haar 40ste verjaardag te vieren had Kim enkele weken geleden een twintigtal vrienden uitgenodigd voor een verrassingsreisje naar een privé-eiland om daar eens goed te feesten. Niet iedereen beschikt over dezelfde fondsen en het uitje werd ‘ongepast’ genoemd in tijden van corona.

Halloween

Daar trekken de Kardashians zich echter, en geef ze eens ongelijk, niet veel van aan. Dit weekend trok de realityshowfamilie opnieuw de feestlaarzen aan. En met een goeie reden: Halloween en de nakende verjaardag van Kendall Jenner. Daarom maakte Kendall van de gelegenheid gebruik om haar verjaardagsfeestje te vieren op Halloween.

Op dat feestje waren uiteraard de Kardashian-zussen aanwezig. Maar ook andere celebrity’s, zoals Jayden Smith, Nikita Dragun en The Weeknd tekenden present.

“Geen foto’s op sociale media”

De Kardashians waren wel meer op hun hoede deze keer. Zo waren er disclaimers op het feestje met de vraag of de genodigden “a.u.b. geen foto’s op sociale media wilden delen van het feestje”. Een regel waaraan mensen zich net als de social distancing niet aan hielden.

not Kendall Jenner hosting a birthday party with all these celebrities in attendance pic.twitter.com/xCCj5FHKnt — DEMI Documentary out now! (@ctrlovato) November 1, 2020

me as Pamela Anderson in Barb Wire … GO VOTE!!! pic.twitter.com/eUaMWtb7Ii — Kendall (@KendallJenner) October 31, 2020

