Net zoals zoveel van Trumps steunpilaren mocht Steve Bannon voortijdig zijn biezen pakken. Maar het staat buiten kijf dat de rechtse politieke strateeg een diepe impact heeft gehad. Documentairemaker Errol Morris (‘The Fog of War’) vond het blijkbaar reden genoeg om een film aan hem te wijden: ‘American Dharma’. Nu te zien op Streamz!

Waarom een documentaire over Steve Bannon?

Errol Morris: “Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat er verontrustende evoluties aan de gang zijn in de wereld, en zeker ook in mijn land, de Verenigde Staten. En dan vind ik het belangrijk om te achterhalen wat er precies aan de hand is. Die evoluties negeren zou een grove fout zijn. De waarheid is dat ons democratisch bestel in groot gevaar is, en hoe beter we dat gevaar begrijpen, hoe beter we het kunnen bestrijden.”

Zie je jezelf eerder als filmmaker of als journalist?

“Beide. Daarom voel ik me ook geroepen om dingen te onderzoeken, want dat is de rol van een journalist. Ik wil meer doen dan enkel meningen weergeven. Het is mijn opzet om de waarheid te doorgronden, en dat heb ik ook geprobeerd in ‘American Dharma’. Ik wou begrijpen wie Steve Bannon is, waar hij vandaan komt, wat zijn ideologie is, wat er precies is gebeurd in Amerika in 2016 en wat er nog steeds aan de gang is. En hopelijk kan dat helpen om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt.”

Bannon is een glibberig figuur. Wat was je strategie om hem te benaderen?

“Ik heb verschillende onderwerpen bij hem aangekaart. We hebben gediscussieerd over de rol van de overheid, over het racisme in zijn filosofie… noem maar op. ‘American Dharma’ verschilt in wezen niet van mijn andere films. Veel mensen vinden dat een interview een steekspel moet zijn, waarbij de interviewer probeert om zijn gesprekspartner in het nauw te drijven. Daar ben ik het niet mee eens. Ik ben erop uit om mijn gesprekspartner te doorgronden, en onderweg zeg ik wat er te vertellen valt. Ik denk niet dat je mijn film verkeerd kan begrijpen.”

Ruben Nollet

@rubennollet

Het bericht MOVIES. Errol Morris legt politieke strateeg Steve Bannon het vuur aan de schenen in ‘American Dharma’ verscheen eerst op Metro.