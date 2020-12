Na een lang hiaat keert ‘Big Brother’ terug naar de Vlaamse televisie. Vanaf 4 januari zullen we op VIER de vier Vlamingen en vier Nederlanders 24 uur per dag kunnen volgen en dat voor honderd dagen. Niet minder dan 125 camera’s zullen alle coronaveilige actie haarfijn in beeld brengen.

Na 14 jaar keert ‘Big Brother’ terug en bij een nieuw seizoen hoort natuurlijk ook een gloednieuw huis. Dat werd onlangs opgezet in Amsterdam op de parking van producties EndemolShine.

Peter Van de Veire en Geraldine Kemper

Presentator Peter Van de Veire, die dit jaar een mindere ervaring beleefde met een camera in de hoofdrol, heeft het huis voor het eerst getoond aan het Nederlandse persbureau ANP. “We gaan terug naar de oerversie van de reality”, aldus Van de Veire.

Het huis ziet er logischerwijze moderner uit dan dat van 14 jaar geleden. In het hele huis hangen maar liefst 125 camera’s die de bewoners dag en nacht volgen. 100 van die camera’s zijn binnen, 25 zijn buiten in de tuin. Ook in het toilet en de douches zullen de deelnemers niet aan de camera’s kunnen ontsnappen, aldus Van de Veire.

De winnaar gaat naar huis met 100.000 euro. Wie dat wordt, zal bepaald worden door de deelnemers, maar ook door de kijkers.

Coronaproof

De cast en crew van ‘Big Brother’ is nu al volop bezig om corona buiten de deur te houden. Voor de start van het iconische programma op 4 januari zullen de kandidaten uitvoerig getest worden. Ook gaan ze de laatste weken ervoor in quarantaine. Dat zegt Jeroen Compeer van productiehuis EndemolShine.

‘Big Brother’ gaat op 4 januari van start en wordt iedere werkdag uitgezonden. Elke donderdagavond is er een liveshow. Het programma wordt gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.

