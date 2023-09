Kato Callebaut toont haar bolle buik: “Zo mooi zwanger!” (foto)

Kato Callebaut heeft enkele foto’s gedeeld waarop haar ronde buik al goed te zien is. Haar volgers overladen haar met complimenten. “Wat een mooie buik! Geniet er maar van”, is de algemene teneur.

Vier maanden geleden maakte Kato Callebaut, die samen met haar man Tom Dice ‘The Starlings’ vormt, bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Of het een jongen of een meisje wordt, verklapten ze (nog) niet, net zoals we niet precies weten wat de uitgerekende datum is. De 32-jarige zangeres poseert op Instagram in een prachtig blauw kleedje. “Baby bump. Wij spelen nog 4 weken in de theaters met onze fantastische band. Zingen, dansen, de liefde voor muziek, de baby voelen terwijl we onze passie mogen doen, de mensen die mee op en naast het podium staan. Alles voelt zo logisch & puur”, glundert ze.

Genieten van zwangerschap

In de reacties steken haar volgers hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Je ziet er stralend uit!”, “Wat een mooie buik! Geniet er maar van”, “Je bent zo mooi zwanger! Hopelijk verloopt alles goed met jou en de baby. We wensen het jullie samen met de papa toe!”, en “Wat ben je mooi! Geniet samen met je man van jullie zwangerschap”, klinkt het onder meer.



Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram / @katomusic