Kato Callebaut geniet ik bikini van vakantie: “Zalig!” (foto)

Kato Callebaut heeft een leuke vakantiefoto gedeeld op Instagram. “Geniet ervan samen!”, klinkt het in de reacties.

‘The Starlings’-koppel Kato Callebaut en Tom Dice vertoeft momenteel in Portugal om er te genieten van een welverdiende vakantie. Ook hun dochtertje Nova, dat in november het levenslicht zag, is van de partij. Kato deelde enkele vakantiefoto’s op Instagram, onder meer eentje waarop ze in bikini geniet van zon, zee en strand.

Toppers

De bijna 50.000 volgers van de 32-jarige zangeres wensen hen veel plezier toe. “Toppers”, “Geniet ervan samen!”, en “Zalig!”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram