Actrice Halle Berry pakt uit met straffe foto: “Wat ben je mooi!”

Op Instagram weet Halle Berry haar fans weer aardig te verbazen.

Met meer dan 8.6 miljoen volgers doet de actrice het ginds énorm goed. Geregeld deelt ze dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat was recent wederom het geval. Zo plaatste ze onderstaande foto op haar pagina. We zien Halle Berry poseren met een leuk topje en een stropdas.

“Zoek nooit ruzie met een vrouw die een stropdas draagt 🤷🏽‍♀️”, voegt ze met een knipoog toe aan het beeld. En haar fans? Die laten uiteraard ook meteen even weten wat ze van het plaatje vinden.

“Wat ben je mooi!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wat ben je mooi”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Heel knap”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken waar velen zo positief over zijn, denken we dan!