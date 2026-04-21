Katja Retsin deelt droevig nieuws: “Je zal hier altijd zijn”

Presentatrice en actrice Katja Retsin heeft afscheid moeten nemen van haar vader. Dat deelde ze mee op Instagram.

Vorige maand vierde de familie van Katja Retsin nog de 90ste verjaardag van haar vader Paul, maar nu moet ze plots afscheid van hem nemen. De 52-jarige actrice schreef op Instagram een prachtig eerbetoon. “Allerliefste papa’tje. Wat kan het leven soms vreemde wendingen nemen. Het ene moment vierden we nog jouw 90ste verjaardag, het volgende moment was je weg. Sindsdien is alles dubbel. Ik ben zo ongelofelijk dankbaar en gelukkig dat jij mijn papa was. En dat ik jou zo lang in mijn leven heb gehad. Maar voor een specialleke zoals gij hadden ze toch een uitzondering mogen maken.”

Liefde voor de mensen

“De tekst die ik voor jou schreef voor je herdenkingsdienst was dan ook met een lach en een traan. Een wervelwind aan emoties, net zoals jij. En ook al wordt het ontzettend moeilijk zonder jouw opvallende aanwezigheid hier in huis: je zal hier altijd zijn. Jouw liefde voor taal, jouw passie voor het Nederlandstalige lied, jouw liefde voor honden, jouw gekke kronkels, jouw reislust en liefde voor de zon, jouw vuur, jouw manier van smakelijk eten, jouw trots en jouw liefde voor de mensen die je graag zag — het zit allemaal in mij. Op die manier leef je dus verder, papa. Ik zie u graag”, klinkt het.

