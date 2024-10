Kathleen Aerts onthult eindelijk waarom ze K3 destijds verliet: “Ik heb er geen spijt van” (video)

Vijftien jaar geleden besloot Kathleen Aerts om K3 te verlaten. Een specifieke reden gaf ze daar nooit echt voor, maar nu doet ze dat wél in een openhartig interview.

Op 23 maart 2009 dropte Kathleen Aerts een bommetje door de vele K3-fans mee te delen dat ze uit de populaire meidengroep stapte. De tranen vloeiden rijkelijk, niet alleen bij de fans en Kathleen zelf, maar ook bij haar toenmalige collega’s Karen Damen en Kristel Verbeke. Kathleen werd destijds opgevolgd door Josje Huisman, maar inmiddels bestaat K3 uit een compleet andere samenstelling: Hanne Verbruggen, Marthe De Pillecyn en Julia Boschman.

Vleugels spreiden

De 46-jarige zangeres woont sinds 2015 met haar gezin in het Zuid-Afrikaanse stad Paarl, waar ze een bed and breakfast uitbaat. In een interview met Het Laatste Nieuws blikt ze terug op haar K3-periode en waarom ze koos om er een punt achter te zetten. “Het was tijd voor iets nieuw. Het was een samenloop van omstandigheden. Ik ben mijn papa op vrij jonge leeftijd verloren en dat doet je beseffen dat het leven niet eindeloos is. We hebben met K3 zoveel fantastische dingen meegemaakt, maar ik had het gevoel dat er geen groeimogelijkheid meer was. Het was zoals sommige mensen een carrièreswitch willen doen. Ik droomde er toen ook al van om mijn vleugels te spreiden naar andere landen. Dat heeft altijd in mijn bloed gezeten, maar ik kan niet zeggen dat dat de hoofdoorzaak was. Mijn mama ging toen ook al wat achteruit. Eigenlijk was het een samenloop van omstandigheden, er was niet één specifiek reden”, legt ze uit.

Nagenieten

Zoveel jaren later is Kathleen er nog steeds van overtuigd dat ze de juiste keuze gemaakt heeft. “Ik heb echt het gevoel dat alles in mijn leven gelopen is zoals ik het wou. Ik heb K3 tien jaar met hart en ziel gedaan, maar toen was er wat tijd voor kindjes en zo. Ik ben heel blij dat ik dat ook heel bewust heb kunnen meemaken. Dus nee, ik heb eigenlijk weinig tot geen spijt van dingen. Ik heb er intens van genoten. Ik ben zelfs nog altijd aan het nagenieten. Want ik herinner me dat wanneer het druk was met K3, we altijd tegen elkaar zeiden dat we later pas zullen beseffen wat we nu allemaal meemaken. En dat is echt zo”, besluit ze.

Foto: Instagram