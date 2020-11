Kathleen Aerts laat via Instagram weten dat haar mama overleden is.

“Onze allerliefste mama is bij ons thuis onder de Zuid-Afrikaanse zon vredig heengegaan ❤️”, laat Kathleen weten. “Mijn broer en ik zijn bevoorrecht zo’n lieve, zorgzame, grappige mama te hebben gehad die altijd wel zin had in een feestje. Saai was het nooit bij ons thuis! Met een pintje en sigaretje in de hand en een worstje en kaas was ze een luisterend oor voor velen aan onze keukentafel. Een uber mama… ❤️”, gaat ze verder.

Alzheimer

Kathleens mama leed al geruime tijd aan de ziekte van Alzheimer. “Ben dankbaar voor de tijd die ze ons gaf om afscheid te nemen…🙏❤️ 16 jaar lang hebben we samen het ‘Alzheimer parcours’ afgelegd. Soms een beproeving maar ook nog met hele intens mooie momenten ❤️”, aldus Kathleen.

“Ons mama is bij ons thuis door 3 fantastisch lieve verzorgster dag en nacht met de beste liefdevolle zorgen omringd. 🙏🙏🙏 Ze was hier zo ‘happy’ dat ze misschien wel het record van ‘ langstlevende met jongdementie’ heeft verbroken”, klinkt het verder nog.

‘Ons huis is leeg

“Lieve mama, ons huis is enorm leeg zonder jou maar ik ben je niet kwijt… ik voel je… ik zie je… in mijn hart… voor altijd… mijn boezemvriendin…mijn mama… immense dankbaarheid en eindeloze onvoorwaardelijke liefde”, besluit ze.

Namens de voltallige Zita-redactie: veel sterkte.

Foto: Instagram