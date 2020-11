Opvallende bekentenis van sp.a-voorzitter Conner Rousseau. In gesprek met TV-Familie liet hij verstaan geen uitdaging uit de weg te willen gaan en misschien zelfs een deelname aan ‘The Masked Singer’ zou overwegen.

”Toen ik in oktober uit de regeringsvorming kwam had ik precies onder een steen geleefd”, zegt Rousseau. “Ah ja, iedereen had het over ‘The Masked Singer’ en ik wist totaal niet waarover het ging. Grappig, want ik kreeg massaal veel berichtjes van mensen die dachten dat ik Duiker was.”

”Wie weet…”

”Ik ben het programma toen beginnen volgen, maar ik heb helaas niet alle afleveringen kunnen zien. Gio Kemper had ik wel geraden. Of ik zou willen deelnemen aan het tweede seizoen? I like a challenge. Dus misschien wel, wie weet…”, zo besloot Rousseau.

Foto: Instagram Conner Rousseau