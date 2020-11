Vorig jaar beviel Astrid Coppens van haar eerste kindje. Daar is ze zo blij mee dat ze denkt aan een tweede.

Op 28 juni 2019 beviel Astrid Coppens van haar eerste dochtertje, Billie-Ray. De 37-jarige Hollywoodvrouw is in de wolken met haar. “Het is iets ongelofelijk, dat kleintje. Ik zie ze zo graag”, vertelt ze aan Jani in ‘Cook Ensemble’.

Tweede kindje

Wanneer hij haar vraagt of er straks een tweede komt, is Astrid duidelijk. “Ik zou graag zo’n tweede kleine lawaaierikske hebben, maar we zullen zien of de natuur het toelaat”, klinkt het.

