Terwijl Joe Biden en Donald Trump vandaag strijden om het presidentschap, richt rapper Kanye West zich alvast op de verkiezingen van 2024. Op Twitter zegt hij namelijk zichzelf over vier jaar opnieuw verkiesbaar te stellen.

Het afgelopen jaar liet West weten zichzelf als geschikte presidentskandidaat te zien. De rapper heeft zich echter neergelegd bij de huidige verkiezingsuitslag en geeft hij toe dat 2020 niet zijn jaar was. Hij accepteerde zijn nederlaag nadat hij nog geen 60.000 stemmen wist binnen te halen.

Deadlines gemist

Toch blijft de 43-jarige rapper optimistisch. Hij twitterde: „WELP KANYE 2024″, waarmee hij aankondigt over vier jaar opnieuw presidentskandidaat te willen worden. Op de foto bij het bericht zien we een lachende West voor de kaart van de VS met verschillende rood gearceerde staten.

West wist dat hij dit jaar geen kans maakte, aangezien hij in augustus onmogelijk genoeg stemmen kon behalen met zijn campagne. Hij verscheen niet op alle stembiljetten omdat hij bepaalde deadlines had gemist. Daarentegen wist hij wel een plek op de stembiljetten van Tennessee, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Oklahoma, Utah, Iowa, Colorado en Vermont te bemachtigen. De rapper kreeg minstens duizend stemmen in elke staat waar hij op de lijst stond.

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp — ye (@kanyewest) November 3, 2020

De Amerikaanse artiest stemde op zichzelf in Wyoming en twitterde daarover: “Vandaag stem ik voor het eerst in mijn leven.” Of zijn vrouw Kim Kardashian ook op hem gestemd heeft is niet bekend.

