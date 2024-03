Kaat Bollen poseert in doorschijnende lingerie: “Heel erg sensueel” (foto’s)

Kaat Bollen heeft enkele foto’s gedeeld van een prachtige fotoshoot. Haar volgers reageren vol bewondering. “Je vrouwelijk voelen geeft een boost, je mag zeker trots zijn”, klinkt het.

Kaat Bollen deed onlangs een fotoshoot waarbij ze zich waagde aan doorzichtige boudoirlingerie. Ze postte enkele resultaten ervan op Instagram. “Damned, mijn foto’s van Deborah Gaytant Boudoir zijn er! Pak dat ik heel blij ben met het resultaat…”, is ze in de wolken. Een beetje opvallend wel, want enkele jaren geleden stond de 38-jarige seksuologe haar titel van psycholoog af na een bedenkelijke tik op de vingers van de Psychologencommissie. Knap van haar dat ze zich er niet door laat afschrikken.

Respect

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wat ben je toch een prachtige vrouw”, “Respect!”, “Waaauuuuw!”, “Je vrouwelijk voelen geeft een boost, je mag zeker trots zijn”, “Heel erg sensueel én verdorie aantrekkelijk”, “Prachtige foto’s! Knap dat je dit post”, “Wat een mooi lichaam heb jij”, en “Ik was hier niet op voorbereid”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.

Foto: Instagram