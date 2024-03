Eline De Munck deelt intieme borstvoedingsfoto: “Wat zie je er stralend uit!”

Eline De Munck heeft een foto gedeeld waarop ze haar pasgeboren kindje borstvoeding geeft. “De liefde van een moeder is onvoorwaardelijk”, wordt er gereageerd.

Vorige week werden Eline De Munck en haar man Michaël R. Roskam de trotse ouders van hun eerste kindje samen. Het werd een dochtertje dat luistert naar de naam Colette. De 36-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ postte op Instagram een intiem kiekje van een borstvoedingsmoment.

Onvoorwaardelijke liefde

De reacties stroomden al snel binnen. “Borstvoeding geven is het mooiste dat er is. Ik mis dat”, “Wat zie je er stralend uit!”, “Prachtig beeld”, “De liefde van een moeder is onvoorwaardelijk. Geniet maar lekker, het gaat zo snel”, en “Oh, het staat jou fantastisch”, klinkt het onder meer.

