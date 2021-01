Justin Timberlake heeft tijdens een interview met Ellen Degeneres eindelijk verklapt wat de naam is van zijn tweede zoontje. De kleine spruit werd in september geboren en tot nu toe bleef de naam een groot mysterie.

“We zijn ontzettend dankbaar dat dit prachtige jongetje in ons leven is gekomen en ik zal je zijn naam vertellen”, stak de zanger van wal. “Hij heet Phineas en hij is simpelweg fantastisch. Phineas is zo lief, ook al slaapt niemand hier in huis meer. Maar dat geeft niet. We zijn dolgelukkig en heel erg dankbaar.”

De mama van Phineas is actrice Jessica Biel. Timberlake en Biel kregen in 2015 hun eerste kindje samen, Silas. Het koppel trouwde in 2012.