Julie Vermeire poseert in knalrood badpak: “Baywatch!” (foto)

Julie Vermeire heeft het duidelijk naar haar zin!

Bij een leuke vakantie horen uiteraard ook leuke vakantiefoto’s. Dat zullen ook de fans van Julie Vermeire geweten hebben. Met meer dan 261.000 volgers op Instagram doet Julie het ginds lang niet slecht. Geregeld pakt de dame dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. We zien Julie Vermeire in een knalrood badpak poseren. “Sun-kissed adventures on wheels🚌🌞🧡”, voegt ze zelf kort toe. Haar fans? Die zijn een heel pak mondiger!

“Baywatch!”

De link met een bekende serie wordt snel gelegd. “Baywatch”, klinkt het meermaals. “Zalig”, gaat het verder. “Je ziet er goed uit, Julie”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen!