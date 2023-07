Salma Hayek (56) verbaast volgers in bikini: «Nog steeds even mooi!» (foto)

De Mexicaans-Amerikaanse actrice Salma Hayek wordt overladen met complimenten op een bikinifoto die ze deelde op Instagram. «Weinig vrouwen kunnen tippen aan jouw mooie lichaam», klinkt het onder meer.

Woensdag was het Internationale Bikini Dag, de dag waarop we de uitvinding van de bikini – door Fransman Louis Reard in 1946 – vieren. Ook Salma Hayek – die we kennen uit ‘Bandidas’, ‘Frida’ en recent ook Black Mirror – liet het moment niet zomaar passeren. De 56-jarige actrice deelde een prachtig kiekje waarop ze in bikini poseert. «Kan je geloven dat de bikini pas 77 jaar bestaat?! Laten we hopen dat ook de bikini niet verboden wordt», schrijft ze erbij.

Eeuwige schoonheid

De complimenten stroomden meteen binnen. «Natuurlijke schoonheid op z’n best», «Wordt ze eigenlijk wel ouder?!», «Eén van de meest sexy vrouwen op deze planeet», «Weinig vrouwen kunnen tippen aan jouw mooie lichaam», «Nog steeds even mooi», en «Ze verliest haar schoonheid gewoonweg niet», is slechts een greep uit de vele positieve reacties.





