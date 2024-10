Leen Dendievel deelt foto zonder make-up: “Ik ga eerlijk zijn, dit maakt me heel onzeker”

Voormalige ‘Thuis’-actrice Leen Dendievel deelt op Instagram een heel eerlijke foto van zichzelf, wat voor veel bewondering bij haar volgers zorgt. “Knap om dit te laten zien”, klinkt het.

Leen Dendievel kennen we vooral van toen ze enkele jaren geleden de rol van Kaat Bomans in de Eén-serie ‘Thuis’ vertolkte. Maar Leen is veel meer dan alleen een actrice. Zo schrijft ze ook boeken die lovende recensies kregen. De 40-jarige schrijfster deelde op Instagram een voor-en-na-foto: eentje met filter en make-up, en een ongefilterde versie.

Geen ‘schminkmieke’

Ze legt uit dat ze het niet makkelijk vond om de foto’s te delen. “Geen misse foto, toch? Al zeg ik het zelf. Zoals ik ben… Ware het niet dat deze foto in de namiddag, met filter, make-up en zonlicht is genomen. De REALITEIT is foto 2, in de ochtend, zonder zon en ogen die al weken worden omringd door eczeem. Ik ga eerlijk zijn, dit maakt me heel onzeker. Ik ben geen schminkmieke, ik zie er gewoon graag fris uit. En dat is al weken niet aan de orde. Ik wil geen tips, ik doe alles wat ik kan. Maar ik wil met deze foto’s nog even laten zien dat niks is wat het lijkt. En dat er vaak heel wat wordt gemaskeerd. Zowel uiterlijk, als innerlijk”, schrijft ze erbij.

Pure zelve

Haar meer dan 120.000 volgers vinden het erg moedig dat ze dit doet. “Je bent zoals je bent en dat is mooi. Ook zonder make-up en dergelijke ben je mooi, zowel innerlijk als uiterlijk”, “En toch zie je er ook op de tweede foto heel goed uit! Je pure zelve!”, “Op beide foto’s even mooi!”, “Zoals bij elke vrouw van onze leeftijd. Je bent in de ochtend even mooi als in de avond!”, “Knap om dit te laten zien”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te zien.

Foto: Instagram