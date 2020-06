Voormalige K3-zangeres Josje Huisman vindt het frappant dat zoveel mensen gekant zijn tegen de ‘Black Lives Matter’-betogingen in ons land. “Ik ben blij dat de wereld enigszins wakker geworden is”, klinkt het.

Op verschillende plaatsen in België vonden er zondag protestacties rond ‘Black Lives Matter’ plaats. In Brussel werden rond de 10.000 deelnemers geteld, in Antwerpen bleef het bij iets meer dan duizend aanwezigen. Dergelijke groepsevenementen zijn echter nog steeds verboden omdat het coronavirus zo opnieuw zou kunnen uitbreken. Daarom dat heel wat mensen niet te spreken zijn over de betogingen.

“Wél het moment om te protesteren”

Josje deelde zondag op Instagram een foto waarop ze mee protesteert tegen het politiegeweld waarmee zwarte mensen nog al te vaak te maken krijgen. Achteraf kreeg ook zij heel wat berichten van mensen die hun ongenoegen uitten over de timing van de protestactie, nu het coronavirus nog in omloop is. Daar heeft ze een duidelijke mening over. “Ik krijg zoveel berichten in mijn inbox en onder mijn foto over mensen die verontwaardigd zijn dat er wordt geprotesteerd. Dat ze heel erg tegen racisme zijn, maar dat het niet het moment is om te protesteren. Ik vind het heel bijzonder dat het ook weer de witte mensen zijn die dan beslissen voor de donkere mensen wanneer het wél het moment is om te gaan protesteren. We zijn hiermee heel erg te laat. Ik ben blij dat de wereld enigszins wakker geworden is, mezelf inclusief”, vertelt ze in haar Instagram Stories.

Veilige betoging

In dezelfde post deelt ze een bericht van een aanwezige die de timing van de betoging verdedigt. “Mijn inschatting ter plaatse van het risico op overdracht is dat dat klein was, zeker niet groter dan tegelijkertijd 10.000’en cafés en restaurants open doen. Het protest was in de buitenlucht, wat een enorm groot verschil maakt. 99% droeg mondmaskers en er werden er op elke toegangsweg gratis uitgedeeld en aangemoedigd ze te dragen. Er werd zo goed als mogelijk afstand gehouden. Er werd uitgebreid handgels gebruikt. Er werd niet uitgebreid geknuffeld, gezoend, omhelsd, aangeraakt (zoals normaal wel bij massa-events in normale omstandigheden). De populatie kwam net uit Lockdown dus zich zeer bewust v hoe zich te gedragen om transmissie te voorkomen (ook iets dat bij massa-events beschreven in de literatuur nooit voorkomt)”, klinkt het onder meer.

