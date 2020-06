Na zijn basketbalcarrière probeerde Michael Jordan het even als honkballer, maar nu blijkt dat hij met sportvissen meer succes heeft. Samen met zijn team heeft hij een monstervis van zo’n 200 kilogram aan de haak geslagen.

Ex-basketter Michael Jordan staat momenteel weer in extra in de aandacht door de Netflix-documentaire ‘The Last Dance’, maar blijkbaar kan de 57-jarige Amerikaan ook goed met een vishaak overweg. Tijdens een sportvistoernooi in North Carolina haalde hij samen met zijn team een blauwe marlijn van 442 pond of zo’n 200 kilogram aan boord. De joekel van een vis was echter nog niet de grootste, want het leidende team ving een blauwe marlijn van maar liefst 494 pond of 224 kilogram.

Bedreigde diersoort

Niet iedereen heeft evenveel ontzag voor de prestatie van Jordan, want de blauwe marlijn staat op de rode lijst voor bedreigde diersoorten. De snelle vis is omwille van zijn grootte en vechtlust erg populair bij sportvissers, maar heeft door overbevissing dus last van een dalende populatie.

Altijd fan geweest van Jordan, maar de Atlantische blauwe marlijn is een bedreigde diersoort. Door overbevissing is het aantal blauwe marlijnen in de oceanen tijdens de laatste 18 jaar met 64% achteruitgegaan. Het vangen van kwetsbare diersoorten voor de sport is te betreuren. https://t.co/ZACItCOefn — Mathieu Goedefroy (@MGoedefroy) June 10, 2020

