Justin Bieber heeft samen met het natuurlijke cosmeticamerk Schmidt’s Naturals een deodorant op de markt gebracht. Niets bijzonders, denk je misschien, ware het niet dat het om een genderneutrale deo gaat. Here + Now wil alle taboes uit de wereld helpen en roept op om zorg te dragen voor jezelf en anderen.

Het Amerikaanse verzorgingsmerk heeft gekozen voor een strak design en een kruidige citrus- en warme bloemengeur. Here + Now bevat charcoal dat ook bij de gevoelige huid zweetgeurtjes neutraliseert.

Met deze nieuwe deodorant wil Schmidt’s Naturals verzorging voor iédereen promoten, een visie waar Bieber zelf ook achterstaat. “Here + Now staat voor in het moment leven. Die boodschap breng ik ook met mijn muziek. Voor jezelf zorgen is echt het allerbelangrijkste”, aldus de popster.

In België is Here + Now verkrijgbaar bij DI voor 10,99 euro.

